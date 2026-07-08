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8 июля, 14:54

«Челябинск» арендовал нападающего «Пари НН» Урванцева

Сергей Филин

21-летний форвард «Пари НН» Матвей Урванцев арендован «Челябинском», сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. «Пари НН» сохранил за собой право вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.

Урванцев — воспитанник академии Коноплева. Он перешел в «Пари НН» из «Челябинска» 2 февраля 2026 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 32 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Пари НН» набрал 23 очка, занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.

Источник: ФК «Пари НН»
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Первая лига сезон-2026/2027: расписание 1-го тура ФНЛ

«Пари НН» продлил контракт с Александровым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 1 1 0 0 1333333-3 3
2
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
3
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
6
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
7
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
8
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
9
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
15
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
16
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
17
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
18
 Спартак Кс 1 0 0 1 3-1333333 0
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34 тур
11.07 15:00 Уфа – Ленинградец 3 : 0
11.07 16:00 Волга – Енисей 1 : 2
11.07 18:00 Нефтехимик – Велес 0 : 1
12.07 16:30 Нижний Новгород – Ротор 4 : 2
12.07 17:00 Шинник – Сочи 2 : 2
12.07 18:00 Спартак Кс – КАМАЗ 3 : 1333333
13.07 17:00 Урал – Торпедо - : -
13.07 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
13.07 19:30 Арсенал – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

2
Артур Гилязетдинов
Артур Гилязетдинов

Уфа

 1
Роман Ежов
Роман Ежов

Сочи

 1
П
Александр Надольский
Александр Надольский

Енисей

 1
Марат Тлехугов
Марат Тлехугов

Енисей

 1
Кирилл Фольмер
Кирилл Фольмер

Волга Ул

 1
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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