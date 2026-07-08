«Челябинск» арендовал нападающего «Пари НН» Урванцева
21-летний форвард «Пари НН» Матвей Урванцев арендован «Челябинском», сообщила пресс-служба нижегородского клуба.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. «Пари НН» сохранил за собой право вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.
Урванцев — воспитанник академии Коноплева. Он перешел в «Пари НН» из «Челябинска» 2 февраля 2026 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 32 матчах.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 «Пари НН» набрал 23 очка, занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.
Источник: ФК «Пари НН»
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|
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|В
|Н
|П
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|О
|
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|КАМАЗ
|1
|1
|0
|0
|1333333-3
|3
|
2
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Шинник
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Спартак Кс
|1
|0
|0
|1
|3-1333333
|0
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34 тур
|11.07
|15:00
|Уфа – Ленинградец
|3 : 0
|11.07
|16:00
|Волга – Енисей
|1 : 2
|11.07
|18:00
|Нефтехимик – Велес
|0 : 1
|12.07
|16:30
|Нижний Новгород – Ротор
|4 : 2
|12.07
|17:00
|Шинник – Сочи
|2 : 2
|12.07
|18:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|3 : 1333333
|13.07
|17:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|13.07
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|19:30
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|2
|
|1
|
|
Роман Ежов
Сочи
|1
|П
|
|
Александр Надольский
Енисей
|1
|
|
Марат Тлехугов
Енисей
|1
|
|
Кирилл Фольмер
Волга Ул
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Азявин
Шинник
|1
|0
|1
|
|
Саид Алиев
Ротор
|1
|0
|1
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