«Челябинск» арендовал нападающего «Пари НН» Урванцева

21-летний форвард «Пари НН» Матвей Урванцев арендован «Челябинском», сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27. «Пари НН» сохранил за собой право вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.

Урванцев — воспитанник академии Коноплева. Он перешел в «Пари НН» из «Челябинска» 2 февраля 2026 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 32 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Пари НН» набрал 23 очка, занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.