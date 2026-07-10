Билялетдинов покинул костромской «Спартак» спустя 46 дней после назначения
Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «Спартака», сообщила пресс-служба костромского клуба.
68-летний специалист стал главным тренером команды 25 мая 2026 года. Ранее он работал в «Локомотиве» и «Рубине». Последним местом работы Билялетдинова были «Химки-М». Он занимал пост главного тренера молодежки подмосковной команды с 18 апреля по 6 октября 2023 года.
В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 49 баллов и занял седьмое место в Первой лиге. При равенстве очков с «Енисеем» и «КАМАЗом» клуб из Костромы оказался ниже в турнирной таблице по дополнительным показателям.
Источник: ФК «Спартак Кострома»
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|0
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|0
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Сочи
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|П
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