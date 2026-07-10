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10 июля, 19:01

Билялетдинов покинул костромской «Спартак» спустя 46 дней после назначения

Сергей Филин

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «Спартака», сообщила пресс-служба костромского клуба.

68-летний специалист стал главным тренером команды 25 мая 2026 года. Ранее он работал в «Локомотиве» и «Рубине». Последним местом работы Билялетдинова были «Химки-М». Он занимал пост главного тренера молодежки подмосковной команды с 18 апреля по 6 октября 2023 года.

В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 49 баллов и занял седьмое место в Первой лиге. При равенстве очков с «Енисеем» и «КАМАЗом» клуб из Костромы оказался ниже в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Источник: ФК «Спартак Кострома»
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Ринат Билялетдинов
ФК Спартак (Кострома)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
4
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
5
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
6
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
7
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
8
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
10
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
14
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
15
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
16
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
17
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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11.07 15:00 Уфа – Ленинградец 3 : 0
11.07 16:00 Волга – Енисей 1 : 2
11.07 18:00 Нефтехимик – Велес 0 : 1
12.07 16:30 Нижний Новгород – Ротор 4 : 2
12.07 17:00 Шинник – Сочи 2 : 2
12.07 18:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
13.07 17:00 Урал – Торпедо - : -
13.07 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
13.07 19:30 Арсенал – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

2
Артур Гилязетдинов
Артур Гилязетдинов

Уфа

 1
Роман Ежов
Роман Ежов

Сочи

 1
П
Александр Надольский
Александр Надольский

Енисей

 1
Марат Тлехугов
Марат Тлехугов

Енисей

 1
Кирилл Фольмер
Кирилл Фольмер

Волга Ул

 1
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
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Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
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