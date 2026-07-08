«Пари НН» продлил контракт с Александровым

«Пари НН» продлил контракт с защитником Виктором Александровым, сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2027/28.

Александров перешел в «Пари НН» из «Рубина» в 2022 году. В сезоне-2025/26 он принял участие в 25 матчах нижегородской команды, в которых не отличился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Пари НН» набрал 23 очка, занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.