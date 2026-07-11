«Велес» победил «Нефтехимик» в Первой лиге

«Велес» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче первого тура Первой лиги — 1:0.

Гол на 55-й минуте забил Александр Шубин.

Московская команда в следующем матче примет «Челябинск». Нижнекамцы сыграют на выезде с «Арсеналом».