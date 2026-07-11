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11 июля, 20:04

«Велес» победил «Нефтехимик» в Первой лиге

Руслан Минаев

«Велес» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче первого тура Первой лиги — 1:0.

Гол на 55-й минуте забил Александр Шубин.

Московская команда в следующем матче примет «Челябинск». Нижнекамцы сыграют на выезде с «Арсеналом».

Россия. PARI Первая лига. 1-й тур.
11 июля, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:1
Велес

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Первая лига
ФК Велес
ФК Нефтехимик
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«Енисей» обыграл «Волгу» в Первой лиге

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
6
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
7
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
9
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
10
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
12
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
16
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
17
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
18
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-3 0
19
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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11.07 15:00 Уфа – Ленинградец 3 : 0
11.07 16:00 Волга – Енисей 1 : 2
11.07 18:00 Нефтехимик – Велес 0 : 1
12.07 16:30 Нижний Новгород – Ротор 4 : 2
12.07 17:00 Шинник – Сочи 2 : 2
12.07 18:00 Спартак Кс – КАМАЗ 3 : 1
13.07 17:00 Урал – Торпедо - : -
13.07 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
13.07 19:30 Арсенал – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
Артур Гилязетдинов
Артур Гилязетдинов

Уфа

 1
П
Александр Надольский
Александр Надольский

Енисей

 1
Марат Тлехугов
Марат Тлехугов

Енисей

 1
Кирилл Фольмер
Кирилл Фольмер

Волга Ул

 1
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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