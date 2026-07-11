«Велес» победил «Нефтехимик» в Первой лиге
«Велес» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче первого тура Первой лиги — 1:0.
Гол на 55-й минуте забил Александр Шубин.
Московская команда в следующем матче примет «Челябинск». Нижнекамцы сыграют на выезде с «Арсеналом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Спартак Кс
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Шинник
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
18
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.07
|15:00
|Уфа – Ленинградец
|3 : 0
|11.07
|16:00
|Волга – Енисей
|1 : 2
|11.07
|18:00
|Нефтехимик – Велес
|0 : 1
|12.07
|16:30
|Нижний Новгород – Ротор
|4 : 2
|12.07
|17:00
|Шинник – Сочи
|2 : 2
|12.07
|18:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|3 : 1
|13.07
|17:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|13.07
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|19:30
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|3
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|2
|
|1
|П
|
|
Александр Надольский
Енисей
|1
|
|
Марат Тлехугов
Енисей
|1
|
|
Кирилл Фольмер
Волга Ул
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Азявин
Шинник
|1
|0
|1
|
|
Саид Алиев
Ротор
|1
|0
|1
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