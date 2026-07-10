Прокуратура попросила назначить экс-гендиректору «Торпедо» Скородумову 2,5 года колонии

Прокуратура попросила Симоновский районный суд Москвы назначить бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу о подкупе арбитров, сообщает ТАСС.

«Прошу признать Скородумова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет», — заявила прокурор в ходе судебного заседания.

Во время прений сторон представитель гособвинения также попросила учесть в качестве смягчающих обстоятельств сотрудничество Скородумова со следствием, а также наличие у него на иждивении малолетних детей.

Летом 2025 года Скородумов и экс-совладелец московского клуба Леонид Соболев стали фигурантами уголовного дела о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей «Торпедо» в Первой лиге через судей. В мае стало известно, что Скородумов обвиняется в подкупе 13 арбитров.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и должно было выйти в РПЛ, но в результате обвинений клуб исключили из числа участников высшего дивизиона. В прошедшем сезоне московская команда «Торпедо» финишировала девятой в Первой лиге.