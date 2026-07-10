Прокуратура попросила назначить экс-гендиректору «Торпедо» Скородумову 2,5 года колонии
Прокуратура попросила Симоновский районный суд Москвы назначить бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу о подкупе арбитров, сообщает ТАСС.
«Прошу признать Скородумова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет», — заявила прокурор в ходе судебного заседания.
Во время прений сторон представитель гособвинения также попросила учесть в качестве смягчающих обстоятельств сотрудничество Скородумова со следствием, а также наличие у него на иждивении малолетних детей.
Летом 2025 года Скородумов и экс-совладелец московского клуба Леонид Соболев стали фигурантами уголовного дела о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей «Торпедо» в Первой лиге через судей. В мае стало известно, что Скородумов обвиняется в подкупе 13 арбитров.
В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и должно было выйти в РПЛ, но в результате обвинений клуб исключили из числа участников высшего дивизиона. В прошедшем сезоне московская команда «Торпедо» финишировала девятой в Первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Спартак Кс
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Шинник
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Текстильщик
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.07
|00:00
|КАМАЗ – Нижний Новгород
|- : -
|19.07
|00:00
|Велес – Челябинск
|- : -
|19.07
|00:00
|Сочи – Спартак Кс
|- : -
|19.07
|00:00
|Текстильщик – Уфа
|- : -
|19.07
|00:00
|Урал – Енисей
|- : -
|19.07
|00:00
|Шинник – Ленинградец
|- : -
|19.07
|00:00
|Торпедо – Волга
|- : -
|19.07
|00:00
|Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|20.07
|00:00
|Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|3
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|2
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|2
|П
|
|
Александр Надольский
Енисей
|1
|
|
Марат Тлехугов
Енисей
|1
|
|
Кирилл Фольмер
Волга Ул
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Азявин
Шинник
|1
|0
|1
|
|
Саид Алиев
Ротор
|1
|0
|1