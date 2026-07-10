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10 июля, 14:25

Прокуратура попросила назначить экс-гендиректору «Торпедо» Скородумову 2,5 года колонии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Прокуратура попросила Симоновский районный суд Москвы назначить бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу о подкупе арбитров, сообщает ТАСС.

«Прошу признать Скородумова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет», — заявила прокурор в ходе судебного заседания.

Во время прений сторон представитель гособвинения также попросила учесть в качестве смягчающих обстоятельств сотрудничество Скородумова со следствием, а также наличие у него на иждивении малолетних детей.

Летом 2025 года Скородумов и экс-совладелец московского клуба Леонид Соболев стали фигурантами уголовного дела о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей «Торпедо» в Первой лиге через судей. В мае стало известно, что Скородумов обвиняется в подкупе 13 арбитров.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и должно было выйти в РПЛ, но в результате обвинений клуб исключили из числа участников высшего дивизиона. В прошедшем сезоне московская команда «Торпедо» финишировала девятой в Первой лиге.

Валерий Скородумов.Уголовное дело экс-гендиректора «Торпедо» передано в суд. Скородумов обвиняется в подкупе 13 судей

Источник: ТАСС
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Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Скородумов
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«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
4
 Челябинск 1 1 0 0 3-1 3
5
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
8
 Торпедо 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
10
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
11
 Текстильщик 1 0 0 1 1-2 0
12
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
13
 Урал 1 0 0 1 0-1 0
14
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
15
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
16
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
17
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-3 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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19.07 00:00 КАМАЗ – Нижний Новгород - : -
19.07 00:00 Велес – Челябинск - : -
19.07 00:00 Сочи – Спартак Кс - : -
19.07 00:00 Текстильщик – Уфа - : -
19.07 00:00 Урал – Енисей - : -
19.07 00:00 Шинник – Ленинградец - : -
19.07 00:00 Торпедо – Волга - : -
19.07 00:00 Арсенал – Нефтехимик - : -
20.07 00:00 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 2
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
П
Александр Надольский
Александр Надольский

Енисей

 1
Марат Тлехугов
Марат Тлехугов

Енисей

 1
Кирилл Фольмер
Кирилл Фольмер

Волга Ул

 1
И К Ж
Матвей Першин
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Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

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Саид Алиев
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