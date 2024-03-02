«Шинник» на выезде обыграл «Кубань»
«Шинник» в гостях победил «Кубань» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
Счет на 49-й минуте с пенальти открыл Игорь Андреев. Шесть минут спустя преимущество ярославцев удвоил Василий Олейников.
«Шинник» (27 очков) поднялся на десятое место в ФНЛ. «Кубань» идет 16-й в Первой лиге.
В параллельном матче «Ленинградец» и КАМАЗ сыграли вничью — 0:0.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|21
|11
|6
|4
|33-20
|39
|
2
|Арсенал
|21
|10
|8
|3
|28-15
|38
|
3
|Динамо Мх
|21
|11
|4
|6
|21-11
|37
|
4
|Акрон
|21
|10
|5
|6
|27-17
|35
|
5
|Тюмень
|21
|10
|5
|6
|28-20
|35
|
6
|Алания
|21
|8
|8
|5
|24-25
|32
|
7
|Родина
|21
|8
|7
|6
|32-20
|31
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|31-29
|27
|
10
|Торпедо
|21
|7
|6
|8
|19-21
|27
|
11
|Шинник
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|21
|6
|7
|8
|20-23
|25
|
14
|Ленинградец
|21
|6
|6
|9
|16-22
|24
|
15
|Сокол
|21
|6
|5
|10
|19-35
|23
|
16
|Кубань
|21
|5
|5
|11
|17-28
|20
|
17
|Волгарь
|21
|4
|8
|9
|18-27
|20
|
18
|Черноморец
|21
|3
|9
|9
|17-28
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|16:15
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|2 : 0
|9.03
|10:00
|
Енисей – Акрон
|- : -
|9.03
|14:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|9.03
|14:00
|
Волгарь – Химки
|- : -
|10.03
|15:00
|
Кубань – Арсенал
|- : -
|10.03
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|- : -
|10.03
|16:00
|
Динамо Мх – Ленинградец
|- : -
|10.03
|17:00
|
Алания – Сокол
|- : -
|11.03
|19:30
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|16
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|14
|1
|2
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