«Шинник» на выезде обыграл «Кубань»

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«Шинник» в гостях победил «Кубань» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Счет на 49-й минуте с пенальти открыл Игорь Андреев. Шесть минут спустя преимущество ярославцев удвоил Василий Олейников.

«Шинник» (27 очков) поднялся на десятое место в ФНЛ. «Кубань» идет 16-й в Первой лиге.

В параллельном матче «Ленинградец» и КАМАЗ сыграли вничью — 0:0.