«Енисей» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

«Енисей» в матче 21-го тура ФНЛ обыграл «Торпедо» со счетом 1:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

После этого матча «Енисей» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Торпедо» с таким же количеством очком — на девятой строчке.