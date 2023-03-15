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Судейство

Сегодня, 22:25

Хуже судейства в нашем футболе еще не было. Это позор

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Евгений Кукуляк в матче «Зенит» — «Динамо».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Эмоциональная реплика Максима Алланазарова по кубковому матчу «Зенит» — «Динамо» (1:1, пен. — 4:5).
Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Динамо

Мнение

Российское судейство на дне. Количество скандалов, вызванных отвратительной работой арбитров, зашкаливает, и конца такой грустной тенденции не видно. Печально, что в нашей стране ровно полтора по-настоящему квалифицированных рефери, а общий уровень остальных с каждым годом только падает.

«Спартак», «Пари НН», «Динамо» — каждый из этих клубов был «убит» людьми в черном в течение последней недели. Отечественные судьи напрямую влияют на результаты встреч, допуская грубейшие ошибки и вызывая тем самым разговоры о закулисных играх. Смена руководства ничего не изменит, похоже, что воспитывать новые поколение арбитров у нас сегодня просто некому.

Увы, но в ближайшие годы российский футбол, похоже, станет деградировать с крейсерской скоростью. Пустые трибуны, международные баны, уровень судейства — очень тяжелые кирпичи, из-за которых коллапс может настать очень быстро. Впрочем, чем быстрее достигнем дна, тем быстрее сможем от него оттолкнуться. Нужно же хотя бы на что-то надеяться.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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