Хуже судейства в нашем футболе еще не было. Это позор

Эмоциональная реплика Максима Алланазарова по кубковому матчу «Зенит» — «Динамо» (1:1, пен. — 4:5).

Мнение

Российское судейство на дне. Количество скандалов, вызванных отвратительной работой арбитров, зашкаливает, и конца такой грустной тенденции не видно. Печально, что в нашей стране ровно полтора по-настоящему квалифицированных рефери, а общий уровень остальных с каждым годом только падает.

«Спартак», «Пари НН», «Динамо» — каждый из этих клубов был «убит» людьми в черном в течение последней недели. Отечественные судьи напрямую влияют на результаты встреч, допуская грубейшие ошибки и вызывая тем самым разговоры о закулисных играх. Смена руководства ничего не изменит, похоже, что воспитывать новые поколение арбитров у нас сегодня просто некому.

Увы, но в ближайшие годы российский футбол, похоже, станет деградировать с крейсерской скоростью. Пустые трибуны, международные баны, уровень судейства — очень тяжелые кирпичи, из-за которых коллапс может настать очень быстро. Впрочем, чем быстрее достигнем дна, тем быстрее сможем от него оттолкнуться. Нужно же хотя бы на что-то надеяться.

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