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Сегодня, 22:40

«Зенит» не заслужил победу в Кубке. Теперь у него осталась одна цель — чемпионат

Гоша Чернов
Корреспондент
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Эмоции игроков «Зенита» после вылета из FONBET Кубка России.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Событийная игра в Санкт-Петербурге закончилась победой гостей в серии пенальти.
Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Динамо

Активные фанаты «Зенита» заранее призывали всех прийти на стадион в этот вечер, ведь для посещения матчей FONBET Кубка России не нужно предъявлять Fan ID. И болельщики не подвели: «вираж», как и раньше, был забит под завязку, пел без пауз и порадовал традиционно красочным перформансом с цитатой Виктора Цоя — «Любовь стоит того, чтобы ждать». Да и вся «Газпром Арена» выглядела нарядно — на кубковую игру посреди недели пришла 31 тысяча зрителей, а это ненамного меньше совокупной посещаемости предыдущего тура РПЛ.

Атмосфера в Петербурге была потрясающей, и от игры ждали такого же высокого уровня. Это первый матч турнира, в котором фавориты играют друг с другом на вылет, отсюда и высокие ожидания: «Динамо» стремится выиграть долгожданный трофей в год столетия клуба, а «Зенит» хотел оформить золотой дубль.

Евгений Кукуляк в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Хуже судейства в нашем футболе еще не было. Это позор

Барриос, Малком и Родригао были дисквалифицированы, а Сергеев травмирован, но Сергей Семак даже в условиях ограниченного выбора удивил. К примеру, место чистого опорника занял Кузяев, а не Дуглас Сантос. Ожидалась ротация на правом фланге, где у «Зенита» есть Сутормин и Адамов, но Караваев в четвертый раз подряд вышел в основе.

Главный же сюрприз касался выбора голкипера. Кержаков играл в Ульяновске, но сейчас логично было бы увидеть полностью выздоровевшего Одоевского. Однако с первых минут появился Васютин, который лишь зимой вернулся из аренды и не играл за сине-бело-голубых почти три года.

И явно не такого возвращения ждал вратарь. Со стартового свистка едва прошло десять секунд, а Васютин уже забил автогол. Конечно, это несчастный случай: Нгамале попал в штангу, от нее мяч отскочил в голкипера, от него — в ворота. Может быть, Александр запоздал с прыжком, но это не та ситуация, когда за автогол нужно ругать футболиста. Скорее стоит ругать всю команду и тренерский штаб: «Динамо» сразу же после назначения Славиши Йокановича стало агрессивно разыгрывать мяч с центра поля и часто бьет по воротам на первых секундах. «Зенит» к этому оказался не готов.

Хозяева вообще нервно начали встречу — терялись под прессингом, давали передачи невпопад. Даже попадание Густаво Мантуана в перекладину не выправило картину. «Зенит» проснулся только ближе к исходу получаса, когда Дуглас неплохо пробил после розыгрыша штрафного. А вскоре забил: Бакаев, как и в игре с «Волгой», головой замкнул навес с левого фланга.

«Зенит» провел неоднозначный тайм, даже если оставить за скобками первую минуту. Хозяева подолгу контролировали мяч, но голевые моменты создавали редко. Вторую половину хозяева начали резвее, и уже на 51-й минуте Вендел мог вывести «Зенит» вперед. Позже хороший момент упустил и Кассьерра, который неожиданно решился на удар с угла штрафной.

«Динамо» большую часть встречи спокойно оборонялось позиционно и не так уж часто переходило в атаку, но ключевой момент игры произошел именно после выпада гостей. На 63-й минуте Тюкавин упал в штрафной «Зенита» в результате контакта с Клаудиньо, и после длительной паузы арбитра Евгения Кукуляка отправили смотреть повтор. Главный судья так же долго принимал решение, но все же защитил свое и не назначил пенальти. Вопросов к этому вердикту — масса, ситуация максимально напоминала 11-метровый удар.

Этот эпизод будто бы вскрыл игру. В конце основного времени середина поля испарилась у обеих команд, а «Динамо» упустило два жирных момента. Но все-таки дело дошло до серии пенальти.

У Васютина не самая лучшая статистика отраженных 11-метровых — всего 3 из 16, исполненных во время игр. И, наверное, Семак предпочел бы видеть в воротах бразильца Ивана, который в ноябре выиграл серию пенальти в послематчевой серии со «Спартаком».

Васютин отбил уже второй динамовский удар от Грулева, и до смазанной попытки Кузяева «Зенит» шел впереди. Но в серии до первого промаха дрогнул капитан — Лещук не дал забить Дугласу Сантосу и принес «Динамо» победу.

«Зенит» вылетает и теперь концентрируется только на чемпионате России, где перед ним все еще стоит задача принести вторую звезду на клубный герб.

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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