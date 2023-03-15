«Зенит» не заслужил победу в Кубке. Теперь у него осталась одна цель — чемпионат

Событийная игра в Санкт-Петербурге закончилась победой гостей в серии пенальти.

Активные фанаты «Зенита» заранее призывали всех прийти на стадион в этот вечер, ведь для посещения матчей FONBET Кубка России не нужно предъявлять Fan ID. И болельщики не подвели: «вираж», как и раньше, был забит под завязку, пел без пауз и порадовал традиционно красочным перформансом с цитатой Виктора Цоя — «Любовь стоит того, чтобы ждать». Да и вся «Газпром Арена» выглядела нарядно — на кубковую игру посреди недели пришла 31 тысяча зрителей, а это ненамного меньше совокупной посещаемости предыдущего тура РПЛ.

Атмосфера в Петербурге была потрясающей, и от игры ждали такого же высокого уровня. Это первый матч турнира, в котором фавориты играют друг с другом на вылет, отсюда и высокие ожидания: «Динамо» стремится выиграть долгожданный трофей в год столетия клуба, а «Зенит» хотел оформить золотой дубль.

Барриос, Малком и Родригао были дисквалифицированы, а Сергеев травмирован, но Сергей Семак даже в условиях ограниченного выбора удивил. К примеру, место чистого опорника занял Кузяев, а не Дуглас Сантос. Ожидалась ротация на правом фланге, где у «Зенита» есть Сутормин и Адамов, но Караваев в четвертый раз подряд вышел в основе.

Главный же сюрприз касался выбора голкипера. Кержаков играл в Ульяновске, но сейчас логично было бы увидеть полностью выздоровевшего Одоевского. Однако с первых минут появился Васютин, который лишь зимой вернулся из аренды и не играл за сине-бело-голубых почти три года.

И явно не такого возвращения ждал вратарь. Со стартового свистка едва прошло десять секунд, а Васютин уже забил автогол. Конечно, это несчастный случай: Нгамале попал в штангу, от нее мяч отскочил в голкипера, от него — в ворота. Может быть, Александр запоздал с прыжком, но это не та ситуация, когда за автогол нужно ругать футболиста. Скорее стоит ругать всю команду и тренерский штаб: «Динамо» сразу же после назначения Славиши Йокановича стало агрессивно разыгрывать мяч с центра поля и часто бьет по воротам на первых секундах. «Зенит» к этому оказался не готов.

Хозяева вообще нервно начали встречу — терялись под прессингом, давали передачи невпопад. Даже попадание Густаво Мантуана в перекладину не выправило картину. «Зенит» проснулся только ближе к исходу получаса, когда Дуглас неплохо пробил после розыгрыша штрафного. А вскоре забил: Бакаев, как и в игре с «Волгой», головой замкнул навес с левого фланга.

«Зенит» провел неоднозначный тайм, даже если оставить за скобками первую минуту. Хозяева подолгу контролировали мяч, но голевые моменты создавали редко. Вторую половину хозяева начали резвее, и уже на 51-й минуте Вендел мог вывести «Зенит» вперед. Позже хороший момент упустил и Кассьерра, который неожиданно решился на удар с угла штрафной.

«Динамо» большую часть встречи спокойно оборонялось позиционно и не так уж часто переходило в атаку, но ключевой момент игры произошел именно после выпада гостей. На 63-й минуте Тюкавин упал в штрафной «Зенита» в результате контакта с Клаудиньо, и после длительной паузы арбитра Евгения Кукуляка отправили смотреть повтор. Главный судья так же долго принимал решение, но все же защитил свое и не назначил пенальти. Вопросов к этому вердикту — масса, ситуация максимально напоминала 11-метровый удар.

Этот эпизод будто бы вскрыл игру. В конце основного времени середина поля испарилась у обеих команд, а «Динамо» упустило два жирных момента. Но все-таки дело дошло до серии пенальти.

У Васютина не самая лучшая статистика отраженных 11-метровых — всего 3 из 16, исполненных во время игр. И, наверное, Семак предпочел бы видеть в воротах бразильца Ивана, который в ноябре выиграл серию пенальти в послематчевой серии со «Спартаком».

Васютин отбил уже второй динамовский удар от Грулева, и до смазанной попытки Кузяева «Зенит» шел впереди. Но в серии до первого промаха дрогнул капитан — Лещук не дал забить Дугласу Сантосу и принес «Динамо» победу.

«Зенит» вылетает и теперь концентрируется только на чемпионате России, где перед ним все еще стоит задача принести вторую звезду на клубный герб.