Команда из Екатеринбурга продолжает выступления в FONBET Кубке России.

Что у «Локомотива», что у «Урала» к очному противостоянию не было ни одной весенней победы. У «шмелей» к тому же очевидные проблемы с созидательной игрой — два гола за четыре последних матча, один из которых забили «Зениту» при счете 0:4, а второй — с пенальти выступающей в первой лиге «Родине». Соответственно, ожидания от игры в Екатеринбурге были скромными, ведь уровень осторожности, как ошибочно казалось, возводило в квадрат отсутствие права на ошибку в Пути регионов FONBET Кубка России. Даже в группе эти соперники сгоняли нулевую ничью.

Между тем в чемпионате сюжеты последних встреч получались по-настоящему крутыми. В ноябре 2022-го защитник «шмелей» Филипенко при счете 1:1 забил сначала в чужие, а потом в свои ворота. В первом круге текущего первенства «Локо» тоже спасся в добавленное арбитром время, причем никаких шансов у гостей не осталось бы, реализуй Ишков пенальти (после финального свистка юного футболиста утешал даже Дзюба). Два раза по 2:2 — это было круто.

Казалось, сейчас на что-то подобное рассчитывать не приходится, однако игру раскрыл быстрый гол. Подача углового, отскок от Лукаса Фассона, и Эмерсон с метра пробил Лантратова. Отличился центральный защитник, но при этом у Виктора Гончаренко на поле были самые творческие исполнители — Бикфалви, Дмитриев, Ишков.

Михаил Галактионов в сравнении с последним туром РПЛ мог рассчитывать на Пиняева и Карпукаса, вместе с которыми шанс получили удачно сыгравшие с «Краснодаром» Сарвели с Батраковым.

С «Уралом» оба и проявляли повышенную активность, создав два момента с интервалом в несколько минут. В первом случае соло Пиняева завершилось спасением Алексея Мамина. Во втором удар Сарвели головой остановила перекладина.

Дальше — больше. После опасного момента с участием Ишкова два шикарных шанса возникло у Сарвели. Итог — промах из центра штрафной после классной передачи Пиняева и еще один крутой сейв Мамина при ударе в упор. Если вспомнить, что в игре с «Родиной» тон серии пенальти задал отраженный вратарем первый выстрел, то младший из братьев Маминых делал серьезную заявку на звание лучшего кубкового футболиста «Урала».

Сделанные в перерыве замены показывали, в чем был план тренеров на вторую половину. Глушенков с Жемалетдиновым должны были дать конкретику в завершающей стадии. Выход же Ионова — это как про опыт, так и про скорость в контрвыпадах. Таких — как в первом эпизоде тайма, когда гол Каштанова отменили из-за небольшого офсайда Ионова.

С точки зрения судейства здесь все было очевидно — а вот самым неоднозначным оказался момент в штрафной «Урала», потребовавший похода Кирилла Левникова к монитору и объявления решения о том, что нарушения не было. Реакцию гостей лучше всего демонстрировало лицо Пиняева с огромным синяком. Сам стык тоже выглядел жутко: Мамин, забрав верховой мяч, коленом влетел железнодорожнику в лицо, и, надо сказать, хорошо, что тому не потребовалась замена.

Что касается остальных шансов гостей, то остается признать: в первом тайме они смотрелись гораздо острее и владели инициативой. Во второй половине подобного и близко не было. У хозяев же с появлением не игравшего почти год Влута появилась дополнительная опция опасных стандартов. И как минимум один из них должен был завершать Эмерсон, царивший в воздушных дуэлях.

Впрочем, и одного его гола хватило для выхода в полуфинал Пути регионов. А «Локо», обозначив высокие цели как в чемпионате, так и в FONBET Кубке России, проваливается весной на всех фронтах.