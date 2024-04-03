Дайте Давиле премию Пушкаша! Шедевр чилийца принес ЦСКА победу в Кубке

«Балтика» уступила в первом матче полуфинала Пути РПЛ.

Мы можем забыть футболистов, которые выходили на поле. Могут пропасть из памяти схемы, тактика команд. Даже счет! Но голы запоминаются всегда. Если, конечно, они того стоят.

Встреча «Балтики» и ЦСКА сама выглядела вполне рядовой. Да, полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, но — первый матч, а не ответный. Составы — обычные. Ну, у калининградцев в запасе остались Роберто Фернандес с Данилой Козловым, а у армейцев на левом фланге вышел Агапов, как на зимних сборах. Что такого? Через год об этом уже никто не вспомнит — в отличие от гола Давилы.

Команды еще и будто бы специально выдали чрезвычайно бледные 38 минут. В стартовые минуты ЦСКА активно поддавливал, на исходе четверти часа неплохо бил Лисакович, но все это — скука. Зато что произошло потом!

Если в тишине крикнуть, все вокруг испугаются. Если заорать с той же силой в ночном клубе, никто не обратит внимания. Вот и здесь эффект от гола Давилы был намного выше из-за той безмятежности, что царила в Калининграде. Неспешный темп, низкоинтенсивный прессинг и подчеркнутая осторожность обеих сторон совсем не указывали на то, что произойдет в конце первого тайма.

Да и сама результативная атака была посредственной: удар у Облякова не получился, зато Андраде его заблокировал настолько удачно, что мяч опустился прямо к Давиле. Чилиец избрал самый сложный вариант для исполнения, но единственно верный. И все получилось идеально: Виктор пробил в падении через себя, а мяч по пути к воротам стукнулся о перекладину. Роскошный гол. Несомненно лучший в текущем розыгрыше Кубка, а то и во всем российском сезоне.

После такого командам надо было отдышаться, ведь это все равно что резко ускориться посреди обычной прогулки. До конца тайма ЦСКА еще и провел пару атак, и в одной из них главный арбитр Сергей Иванов даже назначил пенальти в ворота Латышонка, но видеоассистенты его поправили — фол Луны на Заболотном произошел до штрафной.

Конечно, зрителям хотелось, чтобы и после перерыва кто-нибудь забил еще пару-тройку голов для выставки. Но так не бывает. ЦСКА окончательно переключился на контратакующую игру, а «Балтика» с трудом конструировала позиционную. Поэтому и второй тайм до определенного момента обходился без аномалий. Хотя Давила и после перерыва был активен — чилиец вполне мог оформить дубль.

Поворотный момент наступил на 72-й минуте, когда отлично вышедший на замену Данила Козлов в очередной раз приблизил себя к званию главного открытия весны в российском футболе. Его удар в Торопа породил цепную реакцию: следом Обляков вынес мяч с линии ворот, затем Алекс попал в перекладину, а чуть позже сам Козлов выстрелил в штангу. ЦСКА чудом не пропустил!

Кажется, что в этот отрезок «Балтика» вложила все силы, но ничего не извлекла. Постепенно активность калининградцев стала спадать, и уже хозяева чуть не получили второй мяч: на 86-й минуте Латышонок спас команду после плотного удара Заболотного.

Пожалуй, «Балтика» наиграла на гол, но на дистанции ЦСКА все-таки выглядел чуть лучше и заслуженно победил. Хотя кто через год вспомнит о ходе этой встрече? Очевидно, что этот матч проводился только ради произведения искусства Давилы.