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3 апреля, 20:30

Дайте Давиле премию Пушкаша! Шедевр чилийца принес ЦСКА победу в Кубке

ЦСКА обыграл «Балтику» в Кубке России благодаря голу Давилы
Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила забивает гол в ворота «Балтики».
Фото ПФК ЦСКА
«Балтика» уступила в первом матче полуфинала Пути РПЛ.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 апр, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:1
ЦСКА

Мы можем забыть футболистов, которые выходили на поле. Могут пропасть из памяти схемы, тактика команд. Даже счет! Но голы запоминаются всегда. Если, конечно, они того стоят.

Встреча «Балтики» и ЦСКА сама выглядела вполне рядовой. Да, полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, но — первый матч, а не ответный. Составы — обычные. Ну, у калининградцев в запасе остались Роберто Фернандес с Данилой Козловым, а у армейцев на левом фланге вышел Агапов, как на зимних сборах. Что такого? Через год об этом уже никто не вспомнит — в отличие от гола Давилы.

Команды еще и будто бы специально выдали чрезвычайно бледные 38 минут. В стартовые минуты ЦСКА активно поддавливал, на исходе четверти часа неплохо бил Лисакович, но все это — скука. Зато что произошло потом!

Если в тишине крикнуть, все вокруг испугаются. Если заорать с той же силой в ночном клубе, никто не обратит внимания. Вот и здесь эффект от гола Давилы был намного выше из-за той безмятежности, что царила в Калининграде. Неспешный темп, низкоинтенсивный прессинг и подчеркнутая осторожность обеих сторон совсем не указывали на то, что произойдет в конце первого тайма.

Да и сама результативная атака была посредственной: удар у Облякова не получился, зато Андраде его заблокировал настолько удачно, что мяч опустился прямо к Давиле. Чилиец избрал самый сложный вариант для исполнения, но единственно верный. И все получилось идеально: Виктор пробил в падении через себя, а мяч по пути к воротам стукнулся о перекладину. Роскошный гол. Несомненно лучший в текущем розыгрыше Кубка, а то и во всем российском сезоне.

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После такого командам надо было отдышаться, ведь это все равно что резко ускориться посреди обычной прогулки. До конца тайма ЦСКА еще и провел пару атак, и в одной из них главный арбитр Сергей Иванов даже назначил пенальти в ворота Латышонка, но видеоассистенты его поправили — фол Луны на Заболотном произошел до штрафной.

Конечно, зрителям хотелось, чтобы и после перерыва кто-нибудь забил еще пару-тройку голов для выставки. Но так не бывает. ЦСКА окончательно переключился на контратакующую игру, а «Балтика» с трудом конструировала позиционную. Поэтому и второй тайм до определенного момента обходился без аномалий. Хотя Давила и после перерыва был активен — чилиец вполне мог оформить дубль.

Поворотный момент наступил на 72-й минуте, когда отлично вышедший на замену Данила Козлов в очередной раз приблизил себя к званию главного открытия весны в российском футболе. Его удар в Торопа породил цепную реакцию: следом Обляков вынес мяч с линии ворот, затем Алекс попал в перекладину, а чуть позже сам Козлов выстрелил в штангу. ЦСКА чудом не пропустил!

Кажется, что в этот отрезок «Балтика» вложила все силы, но ничего не извлекла. Постепенно активность калининградцев стала спадать, и уже хозяева чуть не получили второй мяч: на 86-й минуте Латышонок спас команду после плотного удара Заболотного.

Пожалуй, «Балтика» наиграла на гол, но на дистанции ЦСКА все-таки выглядел чуть лучше и заслуженно победил. Хотя кто через год вспомнит о ходе этой встрече? Очевидно, что этот матч проводился только ради произведения искусства Давилы.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
13
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