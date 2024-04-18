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Уход Абаскаля не вдохновил «Спартак». Максименко заслуживал победы, вся команда — нет

Рабинер высказался о ничьей в матче «Зенита» и «Спартака»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Футболисты «Спартака».
Фото Global Look Press
Обозреватель «СЭ» — об ответном кубковом матче «Зенита» с красно-белыми.
Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:1
Реал

Александр Максименко в своем даже не звездном, а суперзвездном матче должен был остаться «сухим», но «Спартаку» с такой игрой в атаке — точнее, ее отсутствием — этого не хватило. Один удар Александра Соболева рядом с «девяткой» в конце первого тайма — слишком мало для того, чтобы можно было рассчитывать на необходимую москвичам победу. Вы видели это убожество красно-белых в добавленное время? Полный контроль «Зенита», а у гостей — одни фолы.

Первый тайм до двух ударов Соболева перед перерывом (тогда хоть вспомнили о присутствии на поле голкипера Дениса Адамова) — вообще «Зенит» vs Максименко в чистом виде. И вратарь с 11 соперниками сыграл вничью.

Его жаль в том смысле, что когда голкипер ТАК играет, а его команда выигрывает, то это становится маленькой легендой. Он — сыграл. Команда — не выиграла и вряд ли могла.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Артур (слева) и&nbsp;полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Данил Пруцев. Максименко и ВАР спасли «Спартак» от поражения в Питере. Но не от вылета из Пути РПЛ

Судья Алексей Сухой и ВАР помогли состояться сухой игре. Оба спорных эпизода рассудили в пользу «Спартака», что для этих команд не совсем характерно. Но маленький офсайд Дугласа Сантоса зафиксировала техника, а пенальти, на мой взгляд, не назначили, потому что сначала был удар по мячу, а уже потом — контакт между игроками. Так что, думаю, все по делу. Хотя поклонники «Зенита» наверняка считают иначе.

Владимир Слишкович уже второй раз не дает «Зениту» забить в Санкт-Петербурге. Но иногда неплохо еще и в футбол играть, и атаковать. Этого не было совсем. Не от слова «совсем» — тьфу на этот современный штамп, — а просто совсем.

Поэтому пусть «Спартак» идет через Путь регионов. Он не наиграл на выигрыш у «Зенита» по итогам двух матчей. Может, в этом Кубке еще встретятся.

Появление Слишковича в роли и. о. не позволило закольцевать период (не могу назвать его эпохой) Гильермо Абаскаля, который начался как раз в Санкт-Петербурге разгромом 0:4 в Суперкубке-2022. Но не думаю, что кто-то из поклонников «Спартака» из-за этого факта сильно расстроился.

После отставки испанца я в своем Telegram-канале проводил опрос, кем он останется в истории «Спартака», дав в том числе и пару позитивных вариантов. Но вариант «Талантливый молодой специалист, которому для «Спартака» просто не хватило опыта» набрал всего 15 процентов, тогда как «Недооцененный топ-талант уровня Эмери, которого вы еще обязательно оцените в более крутых лигах» — вообще пять. Гораздо большей популярностью пользовались опции «Рандомный тренер, на месте которого мог быть любой другой с тем же результатом. Ушел — и забыли» (40%) и «Обычный тренер, чье время в «Спартаке» можно разделить на успешные первые полсезона и плохие полтора» (37%, включая мой голос). А пожелали ему когда-нибудь, с обретенным опытом, снова возглавить «Спартак», каких-то два процента из поучаствовавших в опросе почти двух с половиной тысяч человек!

Владимир Слишкович
Владимир Слишкович.
Фото Global Look Press

На таком фоне неудивительно, что другой мой опрос — какой из матчей между «Зенит» — «Спартак» и «Манчестер Сити» — «Реал» — вчера больше волновал моих читателей, по состоянию на половину пятого утра с двойным преимуществом выигрывал четвертьфинал Лиги чемпионов — 49 на 24 процента. Притом что болельщики красно-белых — львиная доля подписчиков канала. Но очень хорошо могу их понять, поскольку и сам испытывал аналогичные ощущения, с гораздо большим нетерпением ожидая этакой футбольной «Ла Скалы» на стадионе «Этихад».

Нюансы состава, которые внес Слишкович, не видятся мне какими-то революционными, хотя доверие Георгию Джикии, вышедшему на замену на значительную часть второго тайма (в этот момент «Спартак» перешел на схему с тремя центральными защитниками), конечно, бросилось в глаза. Как и то, что команда в целом надежно сыграла в обороне, несмотря на отсутствие Срджана Бабича (изначальную пару центральных защитников составили Алексис Дуарте и Никита Чернов — и ничего, на поле чемпиона смотрелись внятно). Томаш Тавареш, едва восстановившийся после тяжелой травмы, в основе — тоже факт показательный, тогда как эксперимент с Даниилом Хлусевичем на фланге полузащиты, мне кажется, не сработал.

Матео Кассьерра и&nbsp;Александр Соболев. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча Кубка

«Спартак» сохранял интригу как бы до последнего, однако такой шанс, как на исходе мартовского матча тех же команд в исполнении Михаила Игнатова, теперь и близко не случился. При этом смешно, что в следующем этапе, финале Пути РПЛ, «Зенит» может пройти ЦСКА, а в суперфинале... вновь встретиться со «Спартаком», если тот обыграет в полуфинале Пути регионов «Динамо», а в финале — победителя пары «Ростов» — «Балтика».

Но до этого еще немало воды утечет. И кто к тому времени будет главным тренером «Спартака» — поди знай.

Александр Максименко
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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