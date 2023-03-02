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Кубок России

2 марта, 17:40

Первый фаворит вылетит из Кубка России в Петербурге. «Зенит» — «Динамо» и другие итоги жеребьевки

Гоша Чернов
Корреспондент
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Арсен Захарян и Далер Кузяев в матче «Динамо» — «Зенит»
Арсен Захарян и Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Клаудинью в матче против «Динамо»
Фото Global Look Press
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Скоро начнется самая интересная часть турнира.

Люди делятся на два типа. Одни любят национальные кубковые турниры за то, что маленькие клубы могут пройти далеко и даже завоевать трофей. Другие — за столкновения грандов без права на ошибку в играх плей-офф. В Кубке Англии в этом сезоне радуются первые — там до четвертьфинала добрались сразу четыре команды не из АПЛ. А у FONBET Кубка России совершенно другая изюминка: сейчас это турнир для топов.

Из 12 оставшихся в борьбе за трофей команд только «Акрон» не представляет элитный дивизион. Семь из восьми клубов верхней половины текущей таблицы РПЛ до сих пор в игре. Сенсационного здесь ничего нет: формат двойного вылета и не самая широкая квота для клубов низших лиг подразумевали подобный исход. Но это же и хорошо!

Уже в четвертьфинале Пути РПЛ мы восхищались двумя противостояниями с громкими вывесками: ЦСКА — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив». Матчи получились зрелищными и обсуждаемыми, но проигравшие лишь потеряли одну из двух жизней.

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Жеребьевка полуфиналов Пути РПЛ решила пока не сводить друг с другом ЦСКА и «Спартак», зато в Пути регионов мы получили битву «Зенита» и «Динамо». И это даже круче, потому что в данной паре впервые в этом сезоне вылетит полноценный фаворит, причем так рано — за четыре шага до суперфинала.

Вообще жребий во многом парадоксальный. Путь регионов априори казался легчайшей дорогой к «Лужникам», несмотря на отсутствие в нем права на ошибку. И если матч с ульяновской «Волгой» для «Зенита» прошел относительно просто, то уже накануне жеребьевки второго раунда стало ясно, что соперник сине-бело-голубых будет намного тяжелее. «Ростов», «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» с мотивированным Дзюбой — как тут можно выбирать?

Клаудинью в матче против «Динамо»
Фото Global Look Press

Для бело-голубых, конечно, диапазон потенциальных оппонентов был шире — они наверняка предпочли бы «Акрон» «Зениту», но придется ехать в Санкт-Петербург и играть только на победу. А на Неве «Динамо» не выигрывало целых девять лет — с того самого дня, когда болельщик «Зенита» по прозвищу Гулливер ударил Владимира Граната. Тогда матч был прекращен при счете 4:2 в пользу москвичей, а в итоге хозяевам засчитали поражение 0:3.

Матчи «Зенита» и «Динамо» более чем принципиальны. Болельщики обеих команд терпеть не могут друг друга, поэтому вокруг игр постоянно громко и шумно. В Кубке России все еще не нужен паспорт болельщика, так что этот матч наверняка вызовет повышенный интерес.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Владимир Писарский. Писарский снова забивает! И отправляет «Динамо» в Путь регионов

Трофей нужен обоим: «Зенит» нацелен на золотой дубль, а «Динамо» не выигрывало крупные титулы 28 лет и сверхмотивировано после обидного поражения в прошлогоднем финале. Но уже через две недели кто-то из фаворитов сойдет с дистанции.

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ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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