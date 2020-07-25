Золотой дубль! «Зенит» победил «Химки» в финале Кубка России

В финале Олимп Кубка России сошлись «Зенит» и «Химки». Победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Единственный мяч в концовке второго тайма забил нападающий Артем Дзюба, который реализовал пенальти.

«Зенит» в пятый раз выигрывает Кубок России в своей истории. Также в этом сезоне команда из Санкт-Петерубрга оформила золотой дубль, прежде став чемпионом страны.

Олимп — Кубок России

Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 1:0 (0:0)

Гол: Дзюба, 84 — с пенальти.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Смольников, 90+2), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос (Жирков, 76), Барриос, Кузяев, Оздоев (Дриусси, 76), Малком (Шатов, 89), Дзюба, Азмун (Сутормин, 89).

«Химки»: Лантратов, Боженов, Гапон, Данилкин, Тихий, Смирнов (Кухарчук, 65), Корян (Алиев, 81), Трошечкин, Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Дядюн (Барков, 64).

Предупреждения: Дядюн, 35. Азмун, 37. Боженов, 39. Ракицкий, 63. Барков, 90. Кухарчук, 90+1.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мосякин (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар).

25 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».