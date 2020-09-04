Жеребьевка элитного раунда Кубка России: корзины, даты матчей

Стали известны детали жеребьевки элитного раунда Кубка России-2020/21.

На стадии элитного раунда, который заменит 1/32 и 1/16 финала Кубка, выступят по 10 команд из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Премьер-лигу на этой стадии представят команды, которые не выступают в еврокубках в сезоне-2020/21. Участники будут поделены на 10 групп по 3 команды, групповая стадия пройдет в один круг. Представители РПЛ проведут оба матча на выезде. В 1/8 финала Кубка России пройдут 10 победителей групп, которые присоединятся к шести командам премьер-лиги, выступающим в еврокубках сезона-2020/21.

Корзины жеребьевки:

РПЛ: «Спартак» (Москва), «Арсенал» (Тула), «Уфа», «Рубин» (Казань), «Урал» (Екатеринбург), «Сочи», «Ахмат» (Грозный), «Тамбов», «Ротор» (Волгоград), «Химки» (Московская область).

ФНЛ: «Текстильщик» (Иваново), «Велес» (Москва), «СКА-Хабаровск», «Крылья Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск), «Шинник» (Ярославль), «Динамо» (Брянск), «Оренбург», «Нижний Новгород», «Чертаново» (Москва).

ПФЛ: «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Динамо» (Ставрополь), «Черноморец» (Новороссийск), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Родина» (Москва), «Салют Белгород», «Знамя» (Ногинск), «Волга» (Ульяновск), «Звезда» (Пермь), «Зенит» (Иркутск).

Даты матчей элитного раунда:

1-й тур: 16-17 сентября

2-й тур: 30 сентября-1 октября

3-й тур: 21-22 октября

Жеребьевка элитного раунда Кубка России состоится в пятницу, 4 сентября, начало — в 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция мероприятия пройдет на официальном YouTube-канале Российского футбольного союза.