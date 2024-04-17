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Сегодня, 21:28

«Зенит» — «Спартак»: Джикия ошибочно не наказан 11-метровым

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Зенит» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Зенит» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
1/2

На 78-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» судья Алексей Сухой ошибочно не оценил действия Георгия Джикии как фол и не наказал его 11-метровым ударом. В том эпизоде спартаковец повел себя безрассудно — он прыгнул в направлении Вячеслава Караваева и ударил его ногой. В мяч защитник не играл. Видоассистенты Евгений Турбин и Максим Гаврилин в действия арбитра не вмешались.

Эпизод матча «Зенит» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Георгий Джикия
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
23
19
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