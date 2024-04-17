«Зенит» — «Спартак»: Джикия ошибочно не наказан 11-метровым

На 78-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» судья Алексей Сухой ошибочно не оценил действия Георгия Джикии как фол и не наказал его 11-метровым ударом. В том эпизоде спартаковец повел себя безрассудно — он прыгнул в направлении Вячеслава Караваева и ударил его ногой. В мяч защитник не играл. Видоассистенты Евгений Турбин и Максим Гаврилин в действия арбитра не вмешались.