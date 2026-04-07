«Зенит» — «Спартак»: дата и время начала матча Кубка России

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 8 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

08 апреля, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2025-го и завершится 24 мая 2026-го.

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