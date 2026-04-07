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Хет-трик Лусиано принес ЦСКА разгромную победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

Алина Савинова
7 апреля. ЦСКА победил «Крылья Советов» (5:2) в Кубке России.
Фото ФК «Крылья Советов»

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 5:2. Игра проходила на «Самара Арене» в Самаре.

У армейцев хет-трик оформил Лусиано Гонду. На 51-й минуте он не смог реализовать пенальти, но с близкого расстояния на добивании отправил мяч в ворота соперника. Также за московскую команду по голу забили Иван Обляков и Матвей Кисляк.

У хозяев отличились Иван Олейников и Иван Лепский. На 82-й минуте Владимир Игнатенко не забил с 11-метровой отметки.

ЦСКА вышел в финал Пути регионов Кубка России и сыграет с победителем пары «Зенит» — «Спартак». «Крылья Советов» завершили выступление на турнире.

ЦСКА разгромил &laquo;Крылья Советов&raquo; во&nbsp;второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.Самарское вдохновение ЦСКА. У Лусиано — первый хет-трик в России, у Облякова — гол-шедевр
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
07 апреля, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:5
ЦСКА

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