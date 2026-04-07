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Челестини — о победе ЦСКА над «Крыльями Советов» в Кубке России: «Сегодня я увидел уверенную команду»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, что у команды получилось в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» в отличие от прошлых игр.

7 апреля армейцы на выезде разгромили соперника со счетом 5:2 и вышли в финал пути регионов.

«Надо быть вместе, объединенными одной и той же идеей. С одним и тем же желанием работать на 200% на поле. И делать это в течение 95 минут. Сегодня я увидел уверенную команду. Пусть даже были ошибки, но команда продолжает бороться и сражаться весь матч. Вот что стало лучше, хоть и идея, и тренер, и игроки все те же», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

ЦСКА разгромил &laquo;Крылья Советов&raquo; во&nbsp;второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.Самарское вдохновение ЦСКА. У Лусиано — первый хет-трик в России, у Облякова — гол-шедевр

Также тренер ответил на вопрос о том, почему защитник Жоао Виктор в последнее время не выходит в стартовом составе команды.

«Потому что Матвей Лукин и Кирилл Данилов проводят хорошую работу. Это мое решение», — добавил он.

В финале пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с победителем матча «Зенит» — «Спартак», который пройдет 8 апреля.

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Источник: Официальный сайт ЦСКА
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Фабио Челестини
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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