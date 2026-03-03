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3 марта, 23:59

«Зенит» показал разговор Семака и Соболева после матча с «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео разговора главного тренера команды Сергея Семака и форварда Александра Соболева после матча с «Балтикой» (1:0) во втором этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте вместо Джона Дурана и забил победный гол спустя пять минут. Во время празднования Соболев показывал пальцами на поле и в сторону скамейки. Позже нападающий подтвердил, что жест означал желание чаще выходить на поле.

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).

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Александр Соболев
Сергей Семак
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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