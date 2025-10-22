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22 октября 2025, 18:15

«Зенит» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Зенит» и «Оренбург» сыграют в Кубке России 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Зенит» и «Оренбург» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
6:0
Оренбург

В прямом эфире матч показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (старт эфира — в 20.15 мск). Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Оренбург» можно также в матч-центре нашего сайта.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;, &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;: онлайн трансляция матчей пути РПЛ Кубка 22&nbsp;октября 2025 года.«Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матчей Кубка

«Зенит» и «Оренбург» выступают в группе А вместе с «Рубином» и «Ахматом». Первая встреча соперников в этом розыгрыше Кубка состоялась 26 августа и завершилась победой сине-бело-голубых (5:3). Сине-бело-голубые заранее гарантировали себе первое место (15 очков), оренбуржцы — второе (8).

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Оренбург
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