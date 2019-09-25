«Зенит» определился с цветом формы на кубковый матч с «Енисеем»
09:01
«Зенит» сыграет в белой форме против «Енисея» в 1/16 финала Олимп-Кубка России, сообщается в официальном Twitter клуба. А красноярский клуб выйдет на поле в красном.
Матч «Енисей» — «Зенит» состоится в среду 25 сентября в 15.30 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Играем в белом! #ЕнисейЗенит pic.twitter.com/It3I5PBNkM— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 25, 2019
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