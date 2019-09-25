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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» определился с цветом формы на кубковый матч с «Енисеем»

09:01
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«Зенит» сыграет в белой форме против «Енисея» в 1/16 финала Олимп-Кубка России, сообщается в официальном Twitter клуба. А красноярский клуб выйдет на поле в красном.

Матч «Енисей» — «Зенит» состоится в среду 25 сентября в 15.30 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Енисей — Зенит

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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