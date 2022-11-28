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Сегодня, 16:48

КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Спартака» Слишковича

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета.

«В повестке ближайшего заседания КДК РФС будет удаление Ойеволе Адесойе из «Оренбурга». Рассмотрим удаление Слишковича, тренера «Спартака». Также изучим неподобающее поведение команды «Факел», которая получила шесть предупреждений в одном матче. В четверг заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

Слишкович был удален еще до этих событий за неспортивное поведение и регулярную критику судейских решений.

Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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