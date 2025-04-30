Футбол
30 апреля, 21:29

Иванов не назначил пенальти в пользу «Зенита». Удар рукой — это не фол?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 38-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов имел основания назначить пенальти в ворота армейцев.

В том моменте в штрафной площади гостей их вратарь Владислав Тороп, пробегая с мячом мимо Луиса Энрике, сделал короткое движение и ударил соперника правой рукой в грудь.

Арбитр не отреагировал на это назначением 11-метрового удара, а видеоассистенты Артем Чистяков и Сергей Карасев не стали вмешиваться.

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Зенит» обыгрывает ЦСКА после первого тайма. Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
  • Андрей Васильев

    Чистый пенальти

    01.05.2025

  • vvi432

    Конечно обидно ЦСКА проигрывать, но Тороп не прав ударив Луиса Энрике. До этого игра была с минимум захватов, ударов по ногам, неоправданной агрессии. Очень возбужденным был Лукин.

    01.05.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    канеш не фол, думай на какой клуб быкуешь да!

    01.05.2025

  • Stilet525

    Так Иванов и тут нарушения не увидел, ВАР вмешался.

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    А отставленный локоть не забыли? Мяч в ворота шёл..... пипец

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Нападающий сам наткнулся на локоть и принял радостно в свою грудь

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Пенальти стопроцентный!

    01.05.2025

  • spartsmen

    страдает бабёр за обиженных, униженных, бедных и больных. страдает не переставая. каждый день по несколько раз. уже тошнит на бобра ...

    01.05.2025

  • спас

    Справедливости ради - маленькая хитрость Луиса была. Но все хотят схитрить. Вот Бобров ответь - чего же Адамова хотел удалить, а Торопова наказать? Лучше бы молчал. Где-то убидел агрессию, а где толчок?

    01.05.2025

  • Abellardo

    Бедная сова...

    30.04.2025

  • Abellardo

    Внимательнее надо быть, потому что рассматривали контакт в ногах. Но вопрос дискуссионный.

    30.04.2025

  • Conquestador

    а максимум?

    30.04.2025

  • Conquestador

    да он даже на пенальти ее рассчитывал, просто атаку тормознуть

    30.04.2025

  • Conquestador

    Какой же бред он несёт, ну какой удар рукой...

    30.04.2025

  • Спринт

    Соплю свою вонюченькую юродь .. всморкни на свалке у Мойки ..

    30.04.2025

  • mayorsgb

    Что ты несёшь, юродивый? Зенит ныл? Ты сам это слышал? Бобров набросил на вентилятор, а ты, лопушок, повелся и варежку раззявил, соска

    30.04.2025

  • Великий Пу

    в первом тайме был более очевидный пенальти за игру рукой армейцем,но об этом молчок

    30.04.2025

  • Старшой0754

    Особенно когда Мостовой хабил, даже гол отменили.

    30.04.2025

  • richardford

    Ну давайте московские, комментируйте, вы же лучше всех в футбол играете и понимаете.))

    30.04.2025

  • Горын

    Педрила. В Зените нет африканцев. Это у кляч бегает какая то хуита.

    30.04.2025

  • Zloydok65

    а касание ладошки Мостового - это фол и отмененный гол. Цирк

    30.04.2025

  • hattabych

    Вообще не понял, а чего Энрике на Торопа кинулся?

    30.04.2025

  • Андрей

    Не пойму, этот Энрике апперкот со всей дури получил или что? На первой фот-ии вратарь пускай даже толкает черномазого локтём, а на второй чёрный корчится как от пропущенного увеситстого удара. В кот. раз вспоминается фраза из интервью одного футболиста-ветерана. Фамилии не помню, да это неважно, который сказал: "В наше время стыдно было показать, что тебе больно. Сейчас же им надо как можно громче и истошнее это продемонстрировать".

    30.04.2025

  • sergsteed

    он конченный

    30.04.2025

  • Stilet525

    Любое касание игрока Зенита в этом матче - фол! Позорное судейство!

    30.04.2025

  • Gordon

    Интересно, кому :)))))))

    30.04.2025

  • ank03

    Бобров перешел на тяжелые наРкотuки?

    30.04.2025

  • Gordon

    Это неизвестно. Но дилетант и провокатор - да, однозначно.

    30.04.2025

  • Gordon

    Хватит Бредить) Именно так, с большой буквы ) Бобров, Вы сами себя превзошли)

    30.04.2025

  • chimega

    Нас бобёр подначивает и провоцирует - от количества комментов ему бонусы мля! (

    30.04.2025

  • Андрей Кадулин

    Так он и гол чистый отменил

    30.04.2025

  • zentmaison

    Энрике отомстил через пенальти!

    30.04.2025

  • aug081266

    Бобров,что ты несешь?!...Когда Тороп выбегал что бы ввести мяч в игру шоколадный ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО делал движение для пересечения его траектории..Это стопроцентное нарушение бомжонка с очень большой долей желтой карточки... Бобров своим перлом пробил очередное дно...

    30.04.2025

  • oleg ves

    Слива сам лез поперек движения воротчика

    30.04.2025

  • Ни кто кроме нас

    Бодров - ты кретин??? Нападающий мешает вратарю ввести мяч в игру. Его что поцеловать надо???

    30.04.2025

  • Эрик Стейн

    И снова Бобров пишет глупость, думая что "пипл схавает" при этом выкладывает фото, где отчётливо видно ,что надо не пенальти назначать, а минимум жёлтую за симуляцию или атаку вратаря)))

    30.04.2025

  • AZ

    Бобров в последнее время уже начал пародировать самого себя)))

    30.04.2025

  • Спринт

    Некто Бобров идиотский дилетант. Афро-достоянец делает движение поперек Торопу - это блокировка и штрафной в пользу ЦСКА.

    30.04.2025

  • Александр Солодовников

    Нет не фол! Это чистая хитрозадая симуляция с надеждой на пенальти....

    30.04.2025

  • hant64

    Уже давно. И всем известно.

    30.04.2025

  • hant64

    Он любит вратаря Торопа, хотел обнять, поцеловать. Но, как показали дальнейшие события, без взаимности)).

    30.04.2025

  • fell62

    А чего это уголёк лезет обниматься ?

    30.04.2025

  • Galib

    У Торопа в руках был мяч!

    30.04.2025

  • Русский Я

    Черная рука на теле Торопа это рука Торопа так понимаю?

    30.04.2025

  • Один человек

    Бобров - не идиот?

    30.04.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    свисток в жопе --газу не было

    30.04.2025

