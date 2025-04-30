Иванов не назначил пенальти в пользу «Зенита». Удар рукой — это не фол?

На 38-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов имел основания назначить пенальти в ворота армейцев.

В том моменте в штрафной площади гостей их вратарь Владислав Тороп, пробегая с мячом мимо Луиса Энрике, сделал короткое движение и ударил соперника правой рукой в грудь.

Арбитр не отреагировал на это назначением 11-метрового удара, а видеоассистенты Артем Чистяков и Сергей Карасев не стали вмешиваться.