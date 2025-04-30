Футбол
30 апреля, 21:35

Нагорных — о возможной смене тренера в «Локомотиве»: «Ничего сегодня комментировать не буду»

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что в клубе могут сменить главного тренера.

30 апреля сообщалось, что Михаил Галактионов может быть уволен, если железнодорожники вылетят из FONBET Кубка России. Затем появилась информация, что Юрий Семин является одним из кандидатов на пост главного тренера железнодорожников со следующего сезона.

— Очень много информации вокруг клуба.

— В футболе много информации. Ничего сегодня комментировать не буду.

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершил свое выступление на турнире.

В РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; празднуют гол Егора Голенкова в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;.Без Батракова «Локо» оказался несостоятельным. «Ростов» вышел на «Спартак» в финале Пути регионов
Михаил Галактионов
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Юрий Нагорных
