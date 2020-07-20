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«Зенит» будет номинальным хозяином в финале Кубка

16:32
19 июля. Санкт-Петербург. 1/2 финала Олимп-Кубка России. «Зенит» — «Спартак» - 2:1. Фото ФК «Спартак»
19 июля. Санкт-Петербург. 1/2 финала Олимп-Кубка России. «Зенит» — «Спартак» - 2:1. Фото ФК «Спартак»
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В понедельник, 20 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка по определению номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.

В решающей игре встретятся «Зенит» и «Химки». По итогам жеребьевки хозяином будет клуб из Санкт-Петербурга.

Игра состоится в Екатеринбурге 25 июля, начало — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

В понедельник, 20 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка по определению номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России,

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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