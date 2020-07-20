«Зенит» будет номинальным хозяином в финале Кубка
16:32
В понедельник, 20 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка по определению номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.
В решающей игре встретятся «Зенит» и «Химки». По итогам жеребьевки хозяином будет клуб из Санкт-Петербурга.
Игра состоится в Екатеринбурге 25 июля, начало — в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
В понедельник, 20 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка по определению номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России,
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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