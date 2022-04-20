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Сегодня, 22:30

Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о денежном вознаграждении от Джикии за гол в ворота ЦСКА

Антон Иванов
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Сергей Федоров
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о споре с капитаном команды Георгием Джикией на исход матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Правда ли, что Джикия обещал вам несколько миллионов рублей, если сегодня забьете три гола?

— Не знаю. Все будет нормально.

— По составу было ощущение, что играл «Спартак-2».

— Бывает такое. Травмы. Я очень рад за некоторых ребят, которые вышли и показали игру. У них были проблемы перед матчем, но они отыграли. Например, у Зобнина, Соболева, Литвинова были проблемы. Но они вышли и отыграли как мужчины.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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