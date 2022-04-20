Защитник «Спартака» Классен назвал победу над ЦСКА самой эмоциональной в карьере
Защитник «Спартака» Леон Классен подвел итоги матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).
— «Зенит» сегодня проиграл «Алании». Знаете об этом?
— Кончено.
— Как в команде отреагировали?
— Говорили об этом, но не было ничего особенного.
— Как вас настраивал Ваноли перед матчем?
—Думаю, перед такой игрой у нас у всех мотивация очень высокая. Конечно, он нас настраивал. Персональная установка? Не расскажу об этом.
— Не хватает ли болельщиков на трибунах?
— Жалко, что их нет, но мы чувствуем поддержку фанатов. Надеюсь, что скоро их будет больше. Хотелось бы, чтобы они вернулись. Да, про протест знаю. Отношусь к этому с пониманием.
— Это самая эмоциональная победа вашей карьере?
— Да.
— Бакаев сказал, что могли и должны были забивать больше.
— Да, у нас были шансы. Надо работать. У ЦСКА тоже были неплохие моменты.
— Какие задачи на конец сезона?
— Хотим побеждать во всех играх и взять кубок. Мотивация в чемпионате присутствует. Мы хотим продолжать и выигрывать каждую игру. Кубок в приоритете