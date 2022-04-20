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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:38

Защитник «Спартака» Классен назвал победу над ЦСКА самой эмоциональной в карьере

Антон Иванов
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Защитник «Спартака» Леон Классен подвел итоги матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— «Зенит» сегодня проиграл «Алании». Знаете об этом?

— Кончено.

— Как в команде отреагировали?

— Говорили об этом, но не было ничего особенного.

— Как вас настраивал Ваноли перед матчем?

—Думаю, перед такой игрой у нас у всех мотивация очень высокая. Конечно, он нас настраивал. Персональная установка? Не расскажу об этом.

— Не хватает ли болельщиков на трибунах?

— Жалко, что их нет, но мы чувствуем поддержку фанатов. Надеюсь, что скоро их будет больше. Хотелось бы, чтобы они вернулись. Да, про протест знаю. Отношусь к этому с пониманием.

— Это самая эмоциональная победа вашей карьере?

— Да.

— Бакаев сказал, что могли и должны были забивать больше.

— Да, у нас были шансы. Надо работать. У ЦСКА тоже были неплохие моменты.

— Какие задачи на конец сезона?

— Хотим побеждать во всех играх и взять кубок. Мотивация в чемпионате присутствует. Мы хотим продолжать и выигрывать каждую игру. Кубок в приоритете

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леон Классен
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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