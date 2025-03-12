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Тедеев: «Выход Дзюбы всегда придает уверенности другим футболистам»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал игру нападающего команды Артема Дзюбы в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:3). Дзюба вышел на поле на 61-й минуте и забил один гол.

— Важно ли, что Дзюба вышел на поле, продолжил забивать и оставил команду в борьбе до самого конца?

— Конечно. Важен выход любого игрока. Сделав несколько замен, мы прибавили во всех компонентах игры, во всех линиях. Выход Артем всегда придает уверенности другим футболистам и прибивает, наверное, соперника. Это было видно сегодня. Он выиграл практически все единоборства, очень много мячей сбросил в финальной трети поля. Он много организовал атак для своих партнеров. Это то, что отличает Артема, поэтому он один из лучших нападающих в истории российского и советского футбола.

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Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Заур Тедеев
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