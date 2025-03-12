Футбол
12 марта, 18:55

Тренер «Акрона» Тедеев: «Матч со «Спартаком» показал, что можно и нужно играть с любой командой»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отметил, что его команда способна играть против клуба любого уровня.

— Победа над «Зенитом» и сегодняшний матч против «Спартака» доказывают, что «Акрон» научился играть против топ-клубов?

— Самое главное в жизни футболиста и тренера — это научиться учиться. Мы научились учиться многим новым эпизодам для себя в плане ментальности. Мы много работаем над этим. Сегодняшний матч показал, что можно и нужно играть против любого футболиста, с любой командой. Вне зависимости от того, народная она или с большими традициями. Надо стремиться к этому. Мы очень много работаем над этим.

В среду, 12 марта, тольяттинцы со счетом 2:3 уступили «Спартаку» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тедеев — о поражении «Акрона» от «Спартака»: «Получились абсолютно два разных тайма»

Тедеев: «Выход Дзюбы всегда придает уверенности другим футболистам»

