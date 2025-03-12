ЦСКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка России смотреть сегодня

ЦСКА сыграет с «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

В четвертьфинале Пути РПЛ армейцы в 2 матчах победили «Рубин» (0:0, 3:0), «Динамо» в первой игре проиграло «Локомотиву» (1:2), во второй — победило в серии пенальти 2:2 (4:3).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

12 марта 2025, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

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