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Защитника «Спартака» Рябчука дисквалифицировали на один матч Кубка России

Алина Савинова
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Спартак» Олег Рябчук дисквалифицирован на один матч ФОНБЕТ Кубка России.

«Мы рассмотрели удаление Рябчука в матче с «Ростовом», он сам лично присутствовал на заседании. Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них условный. Испытательный срок — год», — цитирует Григорьянца ТАСС.

По его словам, комитет учел отсутствие санкций у футболиста и тот факт, что он извинился перед соперником.

5 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1) Рябчук был удален на 86-й минуте за грубый фол на полузащитнике Иване Комарове. Ответная встреча команд состоится 27 ноября.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок «Спартака» провел 4 игры в Кубке России и 14 матчей в РПЛ. На его счету 2 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Олег Рябчук
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