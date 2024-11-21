Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:35

Митрофанов заявил, что нет фактов, которые бы подтвердили нечестное проведение матча «Амкал» — «Коломна»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что фактов, подтверждающих неспортивный характер матча между «Коломной» и командой медиалиги «Амкал» (1:8), нет.

«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», — сказал Митрофанов ТАСС.

20 августа в РФС подтвердили, что департамент защиты игры организации проводит служебное расследование в отношении игроков «Коломны» после матча с «Амкалом», который прошел в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: ТАСС
РФС
ФК Амкал
ФК Коломна
Максим Митрофанов
Читайте также
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЭСК: Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в кубковой игре против «Ростова»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости