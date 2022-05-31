«Спартак» с иронией обратился к «Динамо» с фотографией БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» в Telegramr-канале пошутил над «Динамо» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

Московский клуб опубликовал фото команды с кубком и подписал его: «Вы хотите так же!»

Это отсыл к ролику, который бело-голубые выпустили к матчу за Кубок страны.

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. Красно-белые выиграли турнир четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022), еще дважды они проиграли в финале (1996, 2006).