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Сегодня, 20:30

«Спартак» с иронией обратился к «Динамо» с фотографией БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» в Telegramr-канале пошутил над «Динамо» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

Московский клуб опубликовал фото команды с кубком и подписал его: «Вы хотите так же!»

Это отсыл к ролику, который бело-голубые выпустили к матчу за Кубок страны.

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. Красно-белые выиграли турнир четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022), еще дважды они проиграли в финале (1996, 2006).

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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