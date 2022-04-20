Джикия прокомментировал судейство в кубковом матче против ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал судейство в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Довольны судейством?

— Доволен. Но в целом я могу быть довольным, потому что моя команда выиграла. Не знаю, я судейство один раз обсуждал и не хочу больше этого делать. Сейчас накаленная обстановка как у судей, так и игроков. Поэтому всем спокойствия, удачи и поскорее закончить этот сезон.

Капитан «Спартака» был признан лучшим игроком матча.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.