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Джикия: «В глубине души понимаю, что Жиго скоро уедет»

Антон Иванов
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Сергей Федоров
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, каково ему играется в центре защиты с Самюэлоем Жиго, который уже объявил, что летом покинет московский клуб.

— Какое ощущение от того, что играешь последний Кубок в связке с Жиго?

— Честно, даже не думал об этом. Сейчас мы сфокусированы на другом. В глубине души понимаю, что он скоро уедет. С пониманием отношусь к этому. Такая футбольная жизнь. Он с нами до конца в такой момент, это говорит о многом. Молодец, большой профессионал. Всегда буду рад за него. Он очень хороший человек и мой друг.

— Думал о том, как будете провожать его?

— Все от него зависит. Посмотрим, что он организует нам.

— Сегодня в заявке было очень много футболистов. Всех узнали?

— Вчера знакомились. Была даже такая шутка, что тяжелые времена заставляют объединиться «Спартаку» и «Спартаку-2». На самом деле с нами часто тренируются молодые игроки. Конечно, это хорошо. С другой стороны, у нас ситуация не очень. Много больных, травмированных.

— Вы который матч играете в три центральных защитника — вы, Жиго и Чернов. Как вам?

—Три игры не проигрывали: победа, ничья, победа. Самое главное, что команда набирает очки. Понятное дело, что Чернов — новенький футболист. Он отличный профессионал, я уже говорил об этом. Мы очень довольны, хорошо играем.

Со следующего сезона Жиго вернется во Францию и будет выступать за «Марсель».

Георгий Джикия
Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
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