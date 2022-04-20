Джикия назвал Бакаева лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА
Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не считает себя лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).
— Честно, отдал бы Бакаеву приз за звание лучшего игрока матча. Не говорил, что за хет-трик Баки дам два миллиона рублей. Сказал, что организую банкет у вас такие подробности интересные.
— Это Дима Шнякин.
— А у него откуда? Будем разбираться тогда, кто в раздевалке много разговаривает.
— Это неправда?
— Это нехорошо, когда такая информация выходит из зала теории.
— Зелимхан очень круто сыграл. Почему лучшим признали вас?
— Не знаю. Не я себя выбирал.
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