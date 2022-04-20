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Сегодня, 22:51

Джикия назвал Бакаева лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА

Антон Иванов
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Сергей Федоров
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не считает себя лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Честно, отдал бы Бакаеву приз за звание лучшего игрока матча. Не говорил, что за хет-трик Баки дам два миллиона рублей. Сказал, что организую банкет у вас такие подробности интересные.

— Это Дима Шнякин.

— А у него откуда? Будем разбираться тогда, кто в раздевалке много разговаривает.

— Это неправда?

— Это нехорошо, когда такая информация выходит из зала теории.

— Зелимхан очень круто сыграл. Почему лучшим признали вас?

— Не знаю. Не я себя выбирал.

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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