Денисов о незабитом пенальти Бальде в матче с «Акроном»: «Была мысль подойти и пробить самому»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал «СЭ», как команда поддержала Кейта Бальде после незабитого пенальти в матче второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (1:2).

«Мы с ним еще поговорим. Конкретно в матче все ребята его поддержали. Была мысль подойти и пробить самому, но мы заранее выбираем бьющего. Это было спланировано заранее», — сказал Денисов «СЭ».

Бальде не смог реализовать пенальти на 23-й минуте встречи при счете 0:0. «Спартак» пропустил два гола до конца первого тайма и забил свой единственный мяч лишь на 78-й минуте — отличился защитник Томаш Тавареш.