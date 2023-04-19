Владимир Рыков: «Спартаку» на выезде будет очень непросто против «Акрона»

Защитник «Родины» Владимир Рыков в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Акрон» — «Спартак» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

«С приходом Калешина видна структура игры. Видно, что футболисты понимаю свои задачи. Появился выход из обороны. Молодцы, играют в футбол. Команда добрать очень далеко в Кубке России, молодцы! «Спартаку», тем более на выезде, будет очень непросто против «Акрона», — сказал Рыков «СЭ».

Матч между «Спартаком» и «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.