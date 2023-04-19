Эдуард Мор: «Для «Спартака» Кубок России — это самое главное, что сейчас может быть»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартаку» предстоит сыграть с «Акроном» на искусственном поле, не знаю, какого оно качества. Свой проход команда заслужила и уже прыгнула выше головы. Последние две игры в Первой лиге «Акрон» сыграл в ничью, и я думаю, что «Спартак» настроится на эту встречу максимально. Для «Спартака» сейчас Кубок — это самое главное, что может быть. Так что нет смысла беречь силы и ротировать состав, к тому же, в строй скоро вернутся травмированные Мозес, Промес и Хлусевич, то есть выбор исполнителей на оставшуюся часть сезона будет", — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Акрона» и «Спартака» состоится сегодня, 19 апреля, начало — 16.30 мск.