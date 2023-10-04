Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:02

Тикнизян: «Уверен, что Дзюба и Сулейманов будут дополнять друг друга»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после победы над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался о голе форварда Тимура Сулейманова.

«Тимур — молодец, но это немного некорректный вопрос. Что Артем, что Тимур — очень важные футболисты для нашей команды. Это абсолютно разноплановые игроки, и где-то будет выгоднее использовать Артема, а в каких-то ситуациях Тимура. Я уверен, что они будут дополнять друг друга», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Сулейманов забил свой первый гол за «Локомотив» после перехода из «Пари НН» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа.

Антон Миранчук и&nbsp;Наир Тикнизян в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Локо» набирает ход после слабого старта сезона. Не оставил шансов «Ростову» и вышел на первое место в группе
Источник: Metaratings
Наяир Тикнизян
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Тимур Сулейманов
0
Читайте также
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
FONBET Кубок России: «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» — «Пари НН» и другие матчи 5-го тура
Чавес — про 1:4 со «Спартаком»: «Личка был зол, но я ничего не понял — тренер говорил на русском»
Дерби «Динамо» — «Спартак», ЦСКА в Воронеже и другие игры: онлайн-трансляция матчей дня Кубка
Дзюба — о победе над «Ростовом»: «Хотелось разгромить, надо было «отмазаться» за первый матч»
Галактионов прокомментировал дебютный гол Сулейманова за «Локомотив»
«Спартак» сыграет с «Динамо» в FONBET Кубке России в форме с пожеланиями болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET Кубок России: «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» — «Пари НН» и другие матчи 5-го тура
Новости
RSS RSS
Все новости