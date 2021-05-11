Финал Кубка России начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани

Финал БЕТСИТИ Кубка России начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175.

«РФС выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших», — говорится в сообщении пресс-служба организации в Telegram.

Финал «Локомотив» — «Крылья Советов» пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.

Напомним, в результате стрельбы в школе №175 погибли 13 человек. Большинство из них ученики.

Стрельбу открыли двое подростоков. Одного задержали, а другой взял заложников, но позже был ликвидирован.

Задержанный — 19-летний Ильназ Галяевиев. По данным РЕН ТВ, ранее он учился в этой школе. У парня не сложились отношения с одноклассниками.