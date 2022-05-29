Захарян уступил только Радимову среди самых молодых авторов голов в финале Кубка
Автор единственного гола «Динамо» в ворота «Спартака» Арсен Захарян, которому 26 мая исполнилось 19 лет, стал вторым по молодости бомбардиром в истории финалов Кубка России.
В более юном возрасте отличался только армеец Владислав Радимов, который в 1994 году поразил ворота «Спартака» в 18 лет и 178 дней.
Также до 19-летия в титульной встрече отмечались голами армеец Жо и железнодорожник Алексей Миранчук.
Самые молодые авторы голов в финалах Кубка России
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
22.05.1994
|
Владислав Радимов
|
ЦСКА
|
Спартак — 2:2 (пен. — 2:4)
|
18 лет 178 дней
|
29.05.2022
|
Арсен Захарян
|
Динамо
|
Спартак — 1:2
|
19 лет 3 дня
|
20.05.2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
Спартак — 3:0
|
19 лет 61 день
|
21.05.2015
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
Кубань — 3:1 (д.в.)
|
19 лет 217 дней
|
13.06.1993
|
Ильшат Файзулин
|
ЦСКА
|
Торпедо — 1:1 (пен. — 3:5)
|
20 лет 100 дней
|
21.05.2000
|
Дмитрий Булыкин
|
Локомотив
|
ЦСКА — 3:2 (д.в.)
|
20 лет 183 дня
|
01.06.2013
|
Ахмед Муса
|
ЦСКА
|
Анжи — 1:1 (пен. — 4:3)
|
20 лет 230 дней
|
11.05.1996
|
Александр Липко
|
Спартак
|
Локомотив — 2:3
|
20 лет 267 дней