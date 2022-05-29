Захарян уступил только Радимову среди самых молодых авторов голов в финале Кубка

Автор единственного гола «Динамо» в ворота «Спартака» Арсен Захарян, которому 26 мая исполнилось 19 лет, стал вторым по молодости бомбардиром в истории финалов Кубка России.

В более юном возрасте отличался только армеец Владислав Радимов, который в 1994 году поразил ворота «Спартака» в 18 лет и 178 дней.

Также до 19-летия в титульной встрече отмечались голами армеец Жо и железнодорожник Алексей Миранчук.

Самые молодые авторы голов в финалах Кубка России