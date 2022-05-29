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Сегодня, 21:07

Захарян уступил только Радимову среди самых молодых авторов голов в финале Кубка

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Автор единственного гола «Динамо» в ворота «Спартака» Арсен Захарян, которому 26 мая исполнилось 19 лет, стал вторым по молодости бомбардиром в истории финалов Кубка России.

В более юном возрасте отличался только армеец Владислав Радимов, который в 1994 году поразил ворота «Спартака» в 18 лет и 178 дней.

Также до 19-летия в титульной встрече отмечались голами армеец Жо и железнодорожник Алексей Миранчук.

Самые молодые авторы голов в финалах Кубка России

Дата

Игрок

Команда

Матч

Возраст

22.05.1994

Владислав Радимов

ЦСКА

Спартак — 2:2 (пен. — 2:4)

18 лет 178 дней

29.05.2022

Арсен Захарян

Динамо

Спартак — 1:2

19 лет 3 дня

20.05.2006

Жо

ЦСКА

Спартак — 3:0

19 лет 61 день

21.05.2015

Алексей Миранчук

Локомотив

Кубань — 3:1 (д.в.)

19 лет 217 дней

13.06.1993

Ильшат Файзулин

ЦСКА

Торпедо — 1:1 (пен. — 3:5)

20 лет 100 дней

21.05.2000

Дмитрий Булыкин

Локомотив

ЦСКА — 3:2 (д.в.)

20 лет 183 дня

01.06.2013

Ахмед Муса

ЦСКА

Анжи — 1:1 (пен. — 4:3)

20 лет 230 дней

11.05.1996

Александр Липко

Спартак

Локомотив — 2:3

20 лет 267 дней
Арсен Захарян
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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