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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:07

Селихов поблагодарил фанатов за поддержку в финале БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о победе в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Не расстроился, что не вышел. Когда не играешь, еще больше переживаешь. Сегодня я немного поседел. Нельзя сравнивать то чемпионство и этот кубок. Другой состав, другой тренер. Что сделать чтобы бросить вызов Зениту? Побеждать. Понятно, что может не хватало сегодня нашего Севера (фанатов). Спасибо всем, кто пришел за поддержку», — цитирует Селихова «СЭ».

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

Александр Селихов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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