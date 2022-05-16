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Сегодня, 20:23

РФС открыл продажу билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российской футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Стоимость билетов стартует от 500 рублей. Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников, без индивидуального зрительского места — отдельный билет не нужен.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало — в 17:00 мск.

Билеты на финальный матч можно купить на matchday.rfs.ru, в личном кабинете клуба болельщиков сборной России «Наши парни» или на сайте билетного партнера РФС Кассир.ру.

Источник: https://rfs.ru/news/215902
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