РФС открыл продажу билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России

Российской футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Стоимость билетов стартует от 500 рублей. Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников, без индивидуального зрительского места — отдельный билет не нужен.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало — в 17:00 мск.

Билеты на финальный матч можно купить на matchday.rfs.ru, в личном кабинете клуба болельщиков сборной России «Наши парни» или на сайте билетного партнера РФС Кассир.ру.