Юрий Жирков: «Если выиграет «Спартак», мы будем играть дома, так? Лучше играть дома»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итоги матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ахмата» (2:1 д.в.).
— Вышли в следующий раунд, выиграли. здесь всегда непросто играть, поэтому все хорошо, — цитирует Жиркова сайт «Зенита».
— Вас со скамейки выпускали с заданием спасать игру?
— Не знаю, просто сказал, что выхожу слева в полузащите.
— Ваш гол: это история наигранная или же спонтанная?
— Так же, как и в игре со «Спартаком» ко мне выскочил мяч, и я просто решил пробить. Справой ноги. Нечасто получается!
— В какой момент поняли, что выиграете: после первого гола или второго?
— Думаю, что до последней минуты было опасно у наших ворот. Последний удар, когда Миша Кержаков поймал мяч, был очень опасен.
— Наверное, было бы крайне обидно пропустить, поведя в счете?
— После того, как мы забили второй мяч, у нас было много моментов, но реализация подвела.
— «Зенит» давно не выходил в полуфинал Кубка...
— Выигрывать всегда хорошо, а здесь — особенно. Вдвойне приятно
— Не было ли тревожно, когда в игре была пауза из-за того, что болельщики выбежали к трибуне гостей?
— Думаю, там все контролировали органы.
— Перед игрой помнили о том, что уже очень давно не выигрывали в Грозном?
— Три игры я точно помню. И с Луческу проигрывали, и потом... Всегда тяжело играть здесь.
— Кого хотите в соперники — «Спартак» или ЦСКА?
?— Если выиграет «Спартак», мы будем играть дома, так? Лучше играть дома!
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-03-04-yuriy-zhirkov-v-polufinale-luchshe-igrat-doma.htm