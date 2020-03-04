Юрий Жирков: «Если выиграет «Спартак», мы будем играть дома, так? Лучше играть дома»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итоги матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ахмата» (2:1 д.в.).

— Вышли в следующий раунд, выиграли. здесь всегда непросто играть, поэтому все хорошо, — цитирует Жиркова сайт «Зенита».

— Вас со скамейки выпускали с заданием спасать игру?

— Не знаю, просто сказал, что выхожу слева в полузащите.

— Ваш гол: это история наигранная или же спонтанная?

— Так же, как и в игре со «Спартаком» ко мне выскочил мяч, и я просто решил пробить. Справой ноги. Нечасто получается!

— В какой момент поняли, что выиграете: после первого гола или второго?

— Думаю, что до последней минуты было опасно у наших ворот. Последний удар, когда Миша Кержаков поймал мяч, был очень опасен.

— Наверное, было бы крайне обидно пропустить, поведя в счете?

— После того, как мы забили второй мяч, у нас было много моментов, но реализация подвела.

— «Зенит» давно не выходил в полуфинал Кубка...

— Выигрывать всегда хорошо, а здесь — особенно. Вдвойне приятно

— Не было ли тревожно, когда в игре была пауза из-за того, что болельщики выбежали к трибуне гостей?

— Думаю, там все контролировали органы.

— Перед игрой помнили о том, что уже очень давно не выигрывали в Грозном?

— Три игры я точно помню. И с Луческу проигрывали, и потом... Всегда тяжело играть здесь.

— Кого хотите в соперники — «Спартак» или ЦСКА?

?— Если выиграет «Спартак», мы будем играть дома, так? Лучше играть дома!