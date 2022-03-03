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Сегодня, 20:50

Юрий Семин заявил, что готов обсуждать возможное возвращение в «Локомотив»

Антон Иванов
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем» (0:4) в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что готов помочь московскому клубу.

«Готов ли я возглавить «Локомотив»? Я всегда готов помочь своему родному клубу, в какой бы тяжелой ситуации он ни был. Если мне предложат, обсудим. Вопрос в их инициативе и желании», — сказал Семин.

3 марта «Локомотив» уступил «Енисею» и вылетел из Кубка России. В составе красноярской команды голы забили Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков. Ранее, 1 марта, «Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды.

Юрий Семин возглавлял железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Вместе с «Локомотивом» специалист трижды становился чемпионом России и шесть раз завоевывал Кубок страны.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Енисей
Голы
Кичин, 25 (0:1), Ломакин, 38 (0:2), Окладников, 77 (0:3), Комков, 90+2 (0:4)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 64, Комков 90
Локомотив
Худяков Мампаси Ненахов Марадишвили (Петров, 74) Баринов Бека Бека (Бабкин, 46) Жемалетдинов (Зинович, 81) Тикнизян Черный (Керк, 46) Кухта (Рыбчинский, 81) Изидор
Енисей
Опарин Кичин Масловский Феррейра Зотов (Самойлов, 84) Ломакин (Глушков, 80) Иванов (Раздорских, 46) Бевеев Ланин Канаплин (Еременко, 46, Комков, 59) Окладников
Предупреждения
Тикнизян 27’, Баринов 37’, Ненахов 44’, Бабкин 75’  - 
Удаления
Тикнизян 36’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Россия) Стипиди (Россия) Образко (Россия)
ВАР
Кукуян (Россия) Курочкина (Россия)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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