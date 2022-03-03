Юрий Семин заявил, что готов обсуждать возможное возвращение в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем» (0:4) в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что готов помочь московскому клубу.

«Готов ли я возглавить «Локомотив»? Я всегда готов помочь своему родному клубу, в какой бы тяжелой ситуации он ни был. Если мне предложат, обсудим. Вопрос в их инициативе и желании», — сказал Семин.

3 марта «Локомотив» уступил «Енисею» и вылетел из Кубка России. В составе красноярской команды голы забили Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков. Ранее, 1 марта, «Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды.

Юрий Семин возглавлял железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Вместе с «Локомотивом» специалист трижды становился чемпионом России и шесть раз завоевывал Кубок страны.