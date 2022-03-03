Главный тренер «Енисея» Тазабаев оценил победу над «Локомотивом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Енисея» Султан Тазабаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Оцените результат матча.

— Игра получалась очень удачная. По счету кажется, что все легко. На самом деле очень тяжело. У нас сегодня получилось держать игру. Мы считаем, что взяли игру после того, как пенальти не забил «Локомотив».

— Теперь можно утверждать, что ФНЛ — это лучшая лига мира?

— «Локомотив» — это топовая команда. Один из лидеров чемпионата. ФНЛ — это очень сложная лига. Результаты в 1/8 говорят об этом. Мы идем дальше. Для нас сегодня так сложилось.

— Какая цель «Енисея»?

— Мы хотим попасть в четверку лучших в Кубке. Постараемся это сделать.