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Сегодня, 20:44

Главный тренер «Енисея» Тазабаев оценил победу над «Локомотивом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
&amp;quot;Енисей&amp;quot; празднует победу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Енисея» Султан Тазабаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Оцените результат матча.

— Игра получалась очень удачная. По счету кажется, что все легко. На самом деле очень тяжело. У нас сегодня получилось держать игру. Мы считаем, что взяли игру после того, как пенальти не забил «Локомотив».

— Теперь можно утверждать, что ФНЛ — это лучшая лига мира?

— «Локомотив» — это топовая команда. Один из лидеров чемпионата. ФНЛ — это очень сложная лига. Результаты в 1/8 говорят об этом. Мы идем дальше. Для нас сегодня так сложилось.

— Какая цель «Енисея»?

— Мы хотим попасть в четверку лучших в Кубке. Постараемся это сделать.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:4
Енисей
Голы
Кичин, 25 (0:1), Ломакин, 38 (0:2), Окладников, 77 (0:3), Комков, 90+2 (0:4)
Нереализованный пенальти
Жемалетдинов 64, Комков 90
Локомотив
Худяков Мампаси Ненахов Марадишвили (Петров, 74) Баринов Бека Бека (Бабкин, 46) Жемалетдинов (Зинович, 81) Тикнизян Черный (Керк, 46) Кухта (Рыбчинский, 81) Изидор
Енисей
Опарин Кичин Масловский Феррейра Зотов (Самойлов, 84) Ломакин (Глушков, 80) Иванов (Раздорских, 46) Бевеев Ланин Канаплин (Еременко, 46, Комков, 59) Окладников
Предупреждения
Тикнизян 27’, Баринов 37’, Ненахов 44’, Бабкин 75’  - 
Удаления
Тикнизян 36’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Россия) Стипиди (Россия) Образко (Россия)
ВАР
Кукуян (Россия) Курочкина (Россия)
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
0
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