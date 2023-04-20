Семин о вылете «Крыльев» из Кубка России: «Чуть-чуть сюрприз не сделали»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о поражении «Крыльев Советов» от «Краснодара» во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Самарцы, играя в меньшинстве, уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет благодаря двум голам на 90+3-й и 90+5-й минутах и перевели игру в серии пенальти, в которой уступили со счетом 0:3.

«Было ли обидно за «Крылья Советов»? Что обидно? Это жизнь, футбол. Самарцы чуть-чуть сюрприз не сделали. Дальше идет «Краснодар». Футбол состоит из конечного результата матча, турнирной таблицы, розыгрыша Кубка. Конечно, результат определяет всю работу тренера, клуба и так далее», — сказал Семин «СЭ».

В первой стадии финала Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» сыграет на своем поле с «Акроном». Матч состоится 3 мая. Победитель сыграет во второй стадии финала Пути регионов с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.