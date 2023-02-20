Семин — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Кубок всегда приносит много неожиданностей»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи железнодорожников со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Кубок всегда приносит много неожиданностей. Будем смотреть!» — приводит «Чемпионат» слова Семина.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».