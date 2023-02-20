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Сегодня, 17:13

Семин — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Кубок всегда приносит много неожиданностей»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи железнодорожников со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Кубок всегда приносит много неожиданностей. Будем смотреть!» — приводит «Чемпионат» слова Семина.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5003969-syomin-o-derbi-lokomotiv-spartak-kubok-rossii-vsegda-prinosit-mnogo-neozhidannostej.html
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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